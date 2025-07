Três crianças caem de moto após mochila prender em roda O piloto e as crianças ficaram feridos, todos sem capacete Cidade Alerta BA|Do R7 30/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo uma moto com quatro pessoas, incluindo duas crianças, em Riachão do Jacuípe (BA), destaca a falta de fiscalização no trânsito em áreas rurais. O piloto e as crianças ficaram feridos, todos sem capacete. A prática de transportar mais pessoas do que o permitido em motos é comum, mas perigosa.