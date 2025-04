Três funcionários de cervejaria morrem após acidente entre caminhões no sul da Bahia As vítimas eram de Itabuna e estavam a caminho de Ilhéus para uma entrega Cidade Alerta BA|Do R7 09/04/2025 - 19h20 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h20 ) twitter

Três trabalhadores perderam a vida em um grave acidente na BR-415 envolvendo um caminhão de cervejaria. O acidente ocorreu quando o veículo foi atingido por outro caminhão que rodopiou na pista. As vítimas, todas de Itabuna, estavam a caminho de Ilhéus para uma entrega. O impacto foi fatal, e a tragédia abalou a região sul da Bahia. A polícia ainda investiga as causas do acidente, que ocorreu em uma pista molhada. Familiares das vítimas, em estado de comoção, aguardam a liberação dos corpos no IML de Ilhéus.