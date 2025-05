Três pessoas são feitas reféns em depósito de bebidas em Salvador (BA) Suspeito exigiu a presença da imprensa e do BOPE Cidade Alerta BA|Do R7 22/05/2025 - 20h08 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Nordeste do Amaralina, bairro de Salvador (BA), um homem armado fez três pessoas reféns em um depósito de bebidas, exigindo a presença da imprensa e do BOPE. Após negociações tensas, conduzidas pela esposa do criminoso e pelo BOPE, todos os reféns foram liberados sem ferimentos. O criminoso, conhecido como Bruno, foi detido pela polícia. A operação contou com a participação do coronel Saulo e foi transmitida ao vivo pela Record Bahia.