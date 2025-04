Turista italiano desaparece no mar da praia da Barra em Salvador (BA) Outros dois turistas também se afogaram, mas foram resgatados pelo Graer Cidade Alerta BA|Do R7 24/04/2025 - 20h19 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h55 ) twitter

Três turistas italianos desapareceram no mar entre o Porto da Barra e o Cristo, em Salvador (BA), no fim de tarde desta quinta-feira (24). Uma operação de resgate foi montada, envolvendo o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia - Graer e o SAMU. Dois turistas foram resgatados com vida, mas o terceiro ainda está desaparecido.

Um vendedor ambulante, mesmo sem saber nadar, tentou salvar os turistas com uma tampa de isopor. As condições climáticas adversas, com ventos fortes e possibilidade de chuva, complicam as buscas.