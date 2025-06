Última noite de festejos juninos na Bahia é marcada por brigas e agressões em várias cidades As cenas de violência contrastam com a alegria típica dos festejos Cidade Alerta BA|Do R7 25/06/2025 - 19h09 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h09 ) twitter

Durante as tradicionais festas juninas no interior da Bahia, diversas cidades foram palco de brigas e agressões. Em Miguel Calmon, Serrinha, Ibicuí e Coração de Maria, a polícia precisou intervir para conter as confusões. As cenas de violência contrastam com a alegria típica dos festejos, destacando a necessidade de ações para evitar tais incidentes.