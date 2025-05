Uma pessoa morre e outras quatro ficam feridas após ataque a tiros em Camaçari (BA) A polícia investiga o caso, com a delegacia de homicídios à frente, buscando identificar os responsáveis pelo ataque Cidade Alerta BA|Do R7 19/05/2025 - 19h13 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h13 ) twitter

Um ataque violento ocorreu em Camaçari (BA), região metropolitana de Salvador, onde cinco pessoas foram atingidas por tiros, resultando na morte de Diogo Reis Batista, de 32 anos. O incidente aconteceu por volta das 19h30 do domingo (18), quando cinco homens armados e encapuzados abriram fogo. Diogo, supostamente envolvido com o tráfico de drogas, era o principal alvo. As outras quatro vítimas foram levadas para atendimento médico. A polícia investiga o caso, com a delegacia de homicídios à frente, buscando identificar os responsáveis pelo ataque, que teria ligação com a facção KLV. O evento gerou pânico entre os moradores locais.