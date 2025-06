Vídeo mostra momento em que jovem se acidenta soltando ‘espada’ no interior da Bahia Apesar da proibição desde 2011, a prática ilegal de soltar espadas continua Cidade Alerta BA|Do R7 23/06/2025 - 19h46 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h46 ) twitter

Um morador de Itapuã, bairro de Salvador (BA), se acidentou em Cruz das Almas, interior do estado, após soltar uma espada no meio da rua. O vídeo, que circulou durante todo dia, acende o alerta dos perigos das queimaduras por fogos de artifício. Apesar da proibição no estado desde 2011, a prática ilegal de soltar espadas continua, resultando em acidentes graves. A Secretaria de Saúde intensifica campanhas de prevenção, mas a cultura persiste, colocando em risco a segurança pública.