Vítima de acidente de moto é resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros

Um homem foi resgatado após cair de moto em uma ribanceira na BR-324 na tarde da última quarta-feira (5). O helicóptero do grupamento aéreo do Corpo de Bombeiros realizou o resgate, transportando a vítima com fraturas expostas e trauma próximo à medula para o Hospital do Subúrbio, em Salvador (BA).

Em casos como esse, o transporte aéreo é crucial para o atendimento rápido e especializado, garantindo melhores chances de recuperação desde o primeiro socorro.