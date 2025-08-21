Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vizinhos denunciam cerca de 80 cães que vivem em condições inapropriadas em Feira de Santana (BA)

A idosa responsável, Dona Jane Cerqueira, enfrenta dificuldades após perdas pessoais e pede ajuda para cuidar dos animais

Cidade Alerta BA|Do R7

Em Feira de Santana (BA), vizinhos denunciam condições precárias de quase 80 cães em uma casa. A idosa responsável, Dona Jane Cerqueira, enfrenta dificuldades após perdas pessoais e pede ajuda para cuidar dos animais. A advogada da OAB local destaca a falta de abrigos para os cães resgatados. A situação gera preocupação na comunidade, que busca soluções para o bem-estar dos animais e da idosa.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.