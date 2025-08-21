Vizinhos denunciam cerca de 80 cães que vivem em condições inapropriadas em Feira de Santana (BA) A idosa responsável, Dona Jane Cerqueira, enfrenta dificuldades após perdas pessoais e pede ajuda para cuidar dos animais Cidade Alerta BA|Do R7 21/08/2025 - 20h14 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Feira de Santana (BA), vizinhos denunciam condições precárias de quase 80 cães em uma casa. A idosa responsável, Dona Jane Cerqueira, enfrenta dificuldades após perdas pessoais e pede ajuda para cuidar dos animais. A advogada da OAB local destaca a falta de abrigos para os cães resgatados. A situação gera preocupação na comunidade, que busca soluções para o bem-estar dos animais e da idosa.