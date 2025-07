Adolescentes são apreendidos por envolvimento na morte de jovem em Paulo Afonso Foto: ReproduçãoDois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Civil da Bahia sob suspeita... Taktá|Do R7 08/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 07h57 ) twitter

Foto: ReproduçãoDois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Civil da Bahia sob suspeita de envolvimento no assassinato de Josimara Bezerra Pereira, de 21 anos, morta a tiros no dia 1º de maio, no Parque Belvedere, em Paulo Afonso, no norte do estado.

