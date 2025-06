Autópsia revela causa e horário da morte de Juliana Marins após queda em vulcão Foto: ReproduçãoFoi divulgado nesta sexta-feira (27) o resultado da autópsia da brasileira Juliana Marins, de... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h36 ) twitter

Foto: ReproduçãoFoi divulgado nesta sexta-feira (27) o resultado da autópsia da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, encontrada morta na última terça-feira (24) após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. De acordo com as autoridades locais, a causa da morte foi um trauma contundente que provocou lesões internas graves e hemorragia.

