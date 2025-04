Bahia confirma lesão do zagueiro Kanu e atualiza estado de outros jogadores lesionados Foto: Letícia Martins/EC Bahiakanu ecbahiaO Bahia confirmou na noite desta terça-feira (15) uma lesão muscular... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 13h32 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h32 ) twitter

kanu ecbahia

Foto: Letícia Martins/EC Bahiakanu ecbahiaO Bahia confirmou na noite desta terça-feira (15) uma lesão muscular no jogador Kanu, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo com o Mirassol, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Em coletiva após o jogo que marcou a lesão do zagueiro, o técnico Rogério Ceni demonstrou preocupação quanto a ausência do jogador, alegando que será necessário improvisação, ou até mesmo a utilização dos jogadores da base do clube para suprir o desfalque do zagueiro.

Saiba mais sobre a situação dos jogadores lesionados e as expectativas do Bahia consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

