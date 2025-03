Basquete: Brasil conhece adversários da AmeriCup 2025; seleções enfrentam grupos desafiadores Foto: Gaspar Nóbrega / COB As seleções brasileiras feminina e masculina já sabem quem irão... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 04h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 04h45 ) twitter

Foto: Gaspar Nóbrega / COB As seleções brasileiras feminina e masculina já sabem quem irão enfrentar na AmeriCup 2025, a Copa América do basquete, após sorteio das chaves realizado pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) na última quarta-feira (26). Atual campeã da competição, a equipe feminina caiu no Grupo A, ao lado de Canadá, Argentina, República Dominicana e El Salvador. A AmeriCup Feminina será disputada entre os dias 28 de junho e 2 de julho, em Santiago, no Chile, com dez seleções divididas em dois grupos de cinco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre os desafios das seleções brasileiras!

