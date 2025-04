Brasil está entre os menos impactados por tarifas de Trump Foto: Reprodução/Twitter Donald Trump Donald TrumpO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h26 ) twitter

Donald Trump

Foto: Reprodução/Twitter Donald Trump Donald TrumpO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país passará a aplicar uma tarifa de 10% sobre todas as importações, com taxas ainda mais elevadas para nações que impõem barreiras comerciais mais rígidas aos produtos americanos. A medida, que entrará em vigor no próximo sábado (5) tem sido vista como um marco significativo no comércio internacional.

Para entender melhor como essa decisão afeta o Brasil e o comércio internacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

