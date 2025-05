Carlo Ancelotti é anunciado como novo técnico da Seleção Brasileira Reprodução / Redes Sociais A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta segunda-feira (12) a... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h07 ) twitter

Reprodução / Redes Sociais A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta segunda-feira (12) a contratação de Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, como novo treinador da Seleção Brasileira. O italiano comandará a equipe até a Copa do Mundo de 2026 e estará à frente do time já nos próximos compromissos pelas Eliminatórias, contra Equador e Paraguai, no mês que vem.

