Corpo de Preta Gil chega ao Brasil e será velado nesta sexta no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Redes SociaisO corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h37 )

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisO corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindo de Nova York. Em seguida, foi levado ao Rio de Janeiro, onde será velado nesta sexta-feira (25). A artista faleceu no último domingo (20), após complicações relacionadas a um câncer. Ela passou mal dentro de uma ambulância a caminho do aeroporto, enquanto se preparava para retornar ao Brasil. No mesmo voo que trouxe o corpo, vieram familiares como o filho Francisco Gil, a madrastra Flora Gil e a neta Sol. No Rio de Janeiro, os pais da cantora, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, já aguardavam a chegada. O velório será aberto ao público entre 9h e 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em seguida, haverá uma cerimônia restrita à família entre 15h e 17h, na Capela Ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, onde ocorrerá a cremação.

