Empresa de telefonia é condenada por discriminação contra funcionária transexual em Salvador
14/05/2025 - 19h05

Foto: Reprodução/TSTEmpresa de telefonia com sede em Salvador foi condenada a pagar indenização de R$ 10 mil por danos morais a uma funcionária transexual por conduta discriminatória no ambiente de trabalho. A decisão foi mantida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que confirmou a sentença do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5).

Saiba mais sobre essa importante decisão acessando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

