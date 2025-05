Homem atingido por raio em fazenda de Canápolis é sepultado no oeste da Bahia Foto: ReproduçãoFoi sepultado nesta sexta-feira (2), às 8h, no município de Canápolis, no oeste da... Taktá|Do R7 01/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoFoi sepultado nesta sexta-feira (2), às 8h, no município de Canápolis, no oeste da Bahia, o corpo de Adaildo Antônio da Guarda, de 46 anos. Ele morreu após ser atingido por um raio durante uma forte chuva na Fazenda Jurema, na zona rural do município, na noite de quarta-feira (30).

Saiba mais sobre essa tragédia e as homenagens prestadas ao agricultor consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Alerta! Chuvas vão ficar mais fortes a partir da madrugada desta sexta (2) em Salvador

Luto na música: morre no Rio de Janeiro a cantora Nana Caymmi, aos 84 anos

Chuvas intensas causam alagamentos e deixam cidades do sul da Bahia em estado de alerta