Imposto de Renda 2025: Receita Federal já recebeu mais de 8,2 milhões de declarações Foto: Agência BrasilA Receita Federal contabilizou, até as 17h desta sexta-feira (31), um total de... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 04/04/2025 - 22h25 )

Foto: Agência BrasilA Receita Federal contabilizou, até as 17h desta sexta-feira (31), um total de 8.202.141 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025. O número representa 17,75% do total esperado para este ano, estimado em 46,2 milhões de declarações até o fim do prazo, no dia 30 de maio. Desde 1º de abril, quando a declaração pré-preenchida passou a ser disponibilizada com todos os dados atualizados, 2.832.002 contribuintes optaram por essa modalidade. Neste ano, o abastecimento inicial de dados da declaração sofreu atrasos devido à greve dos auditores fiscais da Receita, o que impactou a liberação da versão mais completa do documento.

