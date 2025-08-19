Logo R7.com
Linha 1 do metrô de Salvador volta a operar de forma parcial

Foto: Reprodução / Redes sociais.Os trens da Linha 1 do metrô de Salvador voltaram a...

Foto: Reprodução / Redes sociais.Os trens da Linha 1 do metrô de Salvador voltaram a circular após uma falha registrada na manhã desta terça-feira (19). Segundo a CCR Metrô, a operação entre as estações Acesso Norte e Lapa foi restabelecida de forma contingencial, em apenas uma via. Já o trecho entre Águas Claras e Acesso Norte segue funcionando normalmente.

