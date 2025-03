Linha B2 do BRT Salvador é ampliada até o Rio Vermelho a partir deste sábado (29) Foto: Bruno / Secom PMS A partir deste sábado (29), Salvador passa a contar com... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Bruno / Secom PMS A partir deste sábado (29), Salvador passa a contar com a ampliação da linha B2 do BRT, que agora ligará a Estação Rodoviária ao bairro do Rio Vermelho, passando pela orla da cidade. A mudança marca o aniversário de 476 anos da capital baiana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre o transporte público em Salvador!

Leia Mais em Taktá:

Dorival Júnior é demitido do comando da seleção brasileira após 16 jogos

FAB inicia investigação sobre queda de avião que matou piloto em SP

Novidade no ataque! Vitória contrata dupla para a disputa do Brasileirão; saiba quem são