MEC atrasa dados do censo escolar prejudicando monitoramento e impactando no programa Pé de Meia Foto: Ângelo Miguel/MECMinistério da Educação (MEC)O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou os dados... Taktá|Do R7 02/04/2025 - 10h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h28 ) twitter

Ministério da Educação (MEC)

Foto: Ângelo Miguel/MECMinistério da Educação (MEC)O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou os dados do Censo Escolar de 2024, comprometendo o acompanhamento de programas essenciais da educação básica. A publicação das informações, prevista para 31 de janeiro, está com um atraso de dois meses, prejudicando a fiscalização de políticas públicas e a gestão de recursos do setor. Um dos programas travados por conta do atraso é o Pé de Meia, que busca reduzir a evasão escolar por meio de incentivos financeiros a estudantes do ensino médio. Sem os dados do Censo, a verificação da efetividade do programa fica comprometida. Relatos indicam que, em algumas cidades, o número de beneficiários supera o total de matrículas registradas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para entender como esse atraso impacta a educação no Brasil!

