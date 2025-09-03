Logo R7.com
Mesmo no Z4, chances de rebaixamento do Vitória diminuem

Victor Ferreira/ EC Vitória Mesmo estando na zona de rebaixamento, o Vitória viu suas chances de queda diminuírem após vencer o último jogo. O Leão conseguiu sair momentaneamente do Z4, porém, com a vitória do Vasco da Gama sobre o Sport, o rubro-negro voltou para a 17ª posição, com o mesmo número de pontos que Santos e Vasco, ficando atrás pelo critério de jogos ganhos.

