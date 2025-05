Moradores de duas cidades baianas podem solicitar Saque Calamidade do FGTS; saiba quais Foto: Reprodução/CEFA Caixa Econômica Federal liberou o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo... Taktá|Do R7 27/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h56 ) twitter

Foto: Reprodução/CEFA Caixa Econômica Federal liberou o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os moradores dos municípios de Heliópolis e Cairu, na Bahia. A medida foi autorizada devido aos danos provocados pelas chuvas que atingiram as localidades recentemente.

