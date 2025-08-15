MPBA articula ações para reduzir analfabetismo infantil na Bahia
O Ministério Público da Bahia (MPBA) vai fiscalizar de forma sistemática e articulada as políticas públicas municipais voltadas à alfabetização infantil. A medida visa reverter o grave quadro de analfabetismo no estado, que em 2024 apresentou o pior índice do país: apenas 36% das crianças do 2º ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas, bem abaixo da média nacional (59,2%) e da meta federal (60%). Nesta quinta-feira (14), o procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, expediu recomendação-geral para todos os promotores de Justiça com atuação na defesa do direito à educação nos 417 municípios baianos.

