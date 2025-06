Óleo no mar: Bahia enfrenta novos vazamentos e agrava alerta ambiental Foto: Reprodução / Vecteezypleo mar Em plena Semana do Meio Ambiente, dados obtidos por meio... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

pleo mar Taktá

Em plena Semana do Meio Ambiente, dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) junto a Marinha do Brasil chamam a atenção para a ocorrência de derramamentos de substâncias poluentes no litoral baiano. De acordo com os registros oficiais, dois episódios distintos envolvendo embarcações resultaram em danos ambientais na região entre os anos de 2019 e 2024.

Para mais detalhes sobre esses incidentes alarmantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Homem é preso após agredir bebê ao confundi-lo com bebê reborn em Belo Horizonte

Vídeo: Beyoncé cita a Bahia durante show da turnê “Cowboy Carter” em Londres

Confronto entre policiais e traficantes no Arenoso deixa um PM ferido e um suspeito morto