Operação de combate ao transporte clandestino termina em confusão no aeroporto de Salvador Foto: ReproduçãoUma operação de fiscalização contra transporte irregular no Aeroporto de Salvador terminou com disparos... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h41 ) twitter

Taktá

Foto: ReproduçãoUma operação de fiscalização contra transporte irregular no Aeroporto de Salvador terminou com disparos nesta segunda-feira (28). Durante a abordagem, um motorista de van tentou deixar o local, e um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) disparou duas vezes contra os pneus do veículo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o incidente e suas repercussões.

