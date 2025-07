Repatriação do corpo de Preta Gil está em andamento; saiba como funciona Foto: Reprodução/Redes SociaisO corpo da cantora Preta Gil, que morreu no último domingo (20), aos... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes SociaisO corpo da cantora Preta Gil, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, está em processo de repatriação para o Brasil. De acordo com o Consulado-Geral do Brasil em Washington D.C., o translado deve ser realizado por uma funerária local em parceria com uma funerária brasileira, seguindo exigências legais e sanitárias estabelecidas pelos dois países.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o processo de repatriação.

Leia Mais em Taktá:

Políticos da Bahia lamentam morte de Preta Gil nas redes sociais

Dois acidentes com mortes são registrados na BR-101 na Bahia em menos de duas horas

Vacinação contra gripe tem baixa adesão na Bahia