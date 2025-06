Sistema de alerta da Defesa Civil é testado em 36 municípios do Nordeste neste sábado (14) Foto: Yasmin Fonseca/MDRDefesa Civil Moradores de 36 municípios nordestinos, incluindo todas as capitais da região,... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Defesa Civil Taktá

Moradores de 36 municípios nordestinos, incluindo todas as capitais da região, recebem neste sábado (14) uma mensagem de teste do sistema Defesa Civil Alerta. Essa é um anova ferramenta que emite comunicados emergenciais diretamente para celulares, com som alto e interrupção da tela, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a segurança da população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

ACM Neto critica governo que “gasta muito e gasta mal”; União e PP se unem contra alta de impostos

Jamerson sofre fratura no tornozelo e pode não jogar mais nesta temporada

Polícia prende homem que esfaqueou e queimou ex-companheira em Salvador