Terremoto no Afeganistão deixa mais de 800 mortos Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na madrugada desta segunda-feira, deixando 812 mortos e mais de 2.800 feridos. O número de vítimas deve aumentar, já que o tremor ocorreu em uma região extremamente montanhosa e de difícil acesso, com construções precárias. Segundo autoridades locais, vilarejos inteiros foram destruídos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa tragédia.

Leia Mais em Taktá:

Bispo pede a Nossa Senhora que afaste o comunismo do Brasil

Vistoria anual de táxis em Salvador começa hoje (01)

Dois homens morrem em confronto com a PM durante festa clandestina na Bahia