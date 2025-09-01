Logo R7.com
Terremoto no Afeganistão deixa mais de 800 mortos

Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na...

Foto: Reprodução / Redes Sociais.Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na madrugada desta segunda-feira, deixando 812 mortos e mais de 2.800 feridos. O número de vítimas deve aumentar, já que o tremor ocorreu em uma região extremamente montanhosa e de difícil acesso, com construções precárias. Segundo autoridades locais, vilarejos inteiros foram destruídos.

