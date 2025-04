VÍDEO: Distribuição de peixe com rabo em kits da Semana Santa gera revolta em Catu; entenda Foto: Reprodução/Redes SociaisMoradores de Catu, no interior da Bahia, criticaram a Prefeitura após receberem partes... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h26 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisMoradores de Catu, no interior da Bahia, criticaram a Prefeitura após receberem partes do rabo do peixe nos kits da Semana Santa. A entrega dos alimentos foi feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social, dentro do programa ‘Mãos que Acolhem, Gestão que Alimenta’.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

