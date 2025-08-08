Vitória apresenta novo reforço na lateral; veja quem é
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória.O Vitória oficializou, nesta sexta-feira, 8, a chegada do lateral-esquerdo Ramon Ramos, de 24 anos. O jogador, que pertence ao Internacional, foi contratado por empréstimo até o fim da temporada. A expectativa é de que ele esteja regularizado a tempo para ser relacionado no confronto contra o São Paulo, neste sábado, às 18h30, no estádio Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
