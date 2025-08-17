‘Brasil será devastado se o aquecimento global sair do controle” O biólogo americano Philip Fearnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), é um dos maiores especialistas do mundo... Brasil Confidencial|Do R7 17/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

O biólogo americano Philip Fearnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), é um dos maiores especialistas do mundo em temas sobre a Floresta Amazônica e as mudanças climáticas. Às vésperas do início da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) no Brasil, o cientista critica o governo brasileiro por não liderar as discussões globais para a redução das emissões e não dar a devida importância ao problema.

Para entender melhor as implicações do aquecimento global e o que está em jogo para o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Trabalhadores +60 anos cresce quase 70% desde 2012 no país

Ucrânia: Trump recebe Zelensky e líderes europeus em Washington

No “Altas Horas”, Felca diz ter recebido ameaças após denúncia