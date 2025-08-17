Logo R7.com
‘Brasil será devastado se o aquecimento global sair do controle”

O biólogo americano Philip Fearnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), é um dos maiores especialistas do mundo...

Brasil Confidencial|Do R7

O biólogo americano Philip Fearnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), é um dos maiores especialistas do mundo em temas sobre a Floresta Amazônica e as mudanças climáticas. Às vésperas do início da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) no Brasil, o cientista critica o governo brasileiro por não liderar as discussões globais para a redução das emissões e não dar a devida importância ao problema.

Para entender melhor as implicações do aquecimento global e o que está em jogo para o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

