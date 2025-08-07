Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Mais de 500 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão no Mato Grosso

Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) resgatou 563 trabalhadores de...

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) resgatou 563 trabalhadores de condições análogas à escravidão em uma obra da TAO Construtora, no município de Porto Alegre do Norte (MT). Recrutados nos estados do Norte e Nordeste, os operários foram encontrados em situação degradante em um canteiro de obras para a construção de uma usina de etanol.

Saiba mais sobre essa grave situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.