Mais de 500 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão no Mato Grosso
Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) resgatou 563 trabalhadores de condições análogas à escravidão em uma obra da TAO Construtora, no município de Porto Alegre do Norte (MT). Recrutados nos estados do Norte e Nordeste, os operários foram encontrados em situação degradante em um canteiro de obras para a construção de uma usina de etanol.
Saiba mais sobre essa grave situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
