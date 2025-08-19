País patina no saneamento básico, diz estudo do Trata Brasil
Por mais que o Marco Legal do Saneamento Básico tenha sido vendido como a virada de chave para a universalização dos serviços no país...
Por mais que o Marco Legal do Saneamento Básico tenha sido vendido como a virada de chave para a universalização dos serviços no país, os números mostram que a engrenagem continua emperrada. Cinco anos após a sanção da lei, o Brasil segue com mais de 90 milhões de pessoas sem coleta de esgoto e 34 milhões sem acesso à água tratada. É como se o país tivesse trocado a promessa por um balde furado.
Para entender melhor a situação do saneamento no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
