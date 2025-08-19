Logo R7.com
País patina no saneamento básico, diz estudo do Trata Brasil

Por mais que o Marco Legal do Saneamento Básico tenha sido vendido como a virada de chave para a universalização dos serviços no país...

Brasil Confidencial|Do R7

Por mais que o Marco Legal do Saneamento Básico tenha sido vendido como a virada de chave para a universalização dos serviços no país, os números mostram que a engrenagem continua emperrada. Cinco anos após a sanção da lei, o Brasil segue com mais de 90 milhões de pessoas sem coleta de esgoto e 34 milhões sem acesso à água tratada. É como se o país tivesse trocado a promessa por um balde furado.

