88% dos consumidores creem que score contribui para acessar crédito

Consumidores creem que score contribui para acessar crédito Pixabay

Pesquisa da Serasa Experian mostra que 88% dos consumidores entendem que o score de crédito pode contribuir para o acesso ao financiamento. O levantamento, feito em todo o País, ouviu 1,5 mil pessoas que já ouviram falar sobre o modelo estatístico, que auxilia na tomada de decisão para a concessão de crédito. A pesquisa indicou ainda que 91,7% dos consumidores têm consciência que a educação financeira é importante caminho para melhorar a pontuação.

Leia mais: Saiba como construir uma boa pontuação no cadastro positivo

"O score reflete o comportamento e hábitos da vida financeira da população, ou seja, quem tem boa pontuação é visto pelo mercado como consumidor apto a receber melhores ofertas e condições na hora de fazer um financiamento. E o Cadastro Positivo deve intensificar esse processo", diz o diretor de Analytics e cientista de dados da Serasa Experian, Julio Guedes.

Veja também: Cadastro positivo é oportunidade para melhorar saúde financeira

Para Guedes, é importante que o score seja cada vez mais visto pelos brasileiros como ferramenta de empoderamento econômico. Segundo ele, apenas 72% da população já consultou o seu score. A maioria, de 52,6%, costuma fazer a consulta pelo menos uma vez por mês.

"Os motivos mais citados para o acompanhamento do score são para acompanhar a pontuação ou por curiosidade, antes de realizar uma compra ou empréstimo e antes de solicitar um cartão de crédito. O quarto motivo, para 23,3%, é o após o consumidor ter tido um crédito negado", disse ele.

Cadastro Positivo

Numa amostra representativa da população brasileira, 94% de um total de 1,5 mil consumidores ouvidos numa pesquisa feita pela Serasa Experian disseram acreditar que o Cadastro Positivo vai aumentar o score. Aproximadamente 80% afirmaram já ter consultado o score e conhecem o sistema.

Destes, 93,7% dizem acreditar que a pontuação será impactada positivamente pela inclusão das novas informações de adimplência.

Apenas 2,7% não apostam no aumento com Cadastro Positivo, mesmo número de pessoas que dizem que a influência é indiferente. Outros 0,9?% responderam que não sabem.

Incorporação

A Serasa Experian passará a usar uma nova versão do seu score de crédito, o Serasa Score, a partir de dezembro para incorporar o Cadastro Positivo, disse Julio Guedes. A vantagem da nova versão do Serasa Score associado ao Cadastro Positivo reside no fato de o novo instrumento dar maior visibilidade ao bom histórico de crédito do consumidor.

Segundo economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, os modelos atuais de avaliação do histórico dos consumidores evidenciam mais os pontos negativos do cliente que os positivos. Neste sentido, se um bom pagador, por um deslize, deixa de pagar uma simples conta de água, tem seu nome negativado, seu score reduzido e seu acesso ao crédito interrompido.

Com o Cadastro Positivo, diz Guedes, o histórico positivo do consumidor vai pesar mais que um eventual ponto negativo.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.