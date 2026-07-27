A invasão do seu imóvel pode começar por onde você menos imagina; entenda Entenda como a Blindagem Total da Verisure atua de forma preventiva, protegendo casas e empresas desde o perímetro do imóvel

Verisure Divulgação/Verisure

Embora não exista uma solução capaz de eliminar totalmente esse risco, especialistas apontam que a prevenção continua sendo uma das estratégias mais eficazes. Isso significa adotar medidas que dificultem a ação de invasores e permitam identificar situações suspeitas antes que elas evoluam.

Essa preocupação faz parte da rotina de muitas pessoas. Quem nunca saiu de casa e voltou para conferir se o portão estava realmente fechado? Ou viajou por alguns dias e, em algum momento, pensou se estava tudo certo no imóvel?

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Para quem tem um comércio ou escritório, a dúvida costuma aparecer no fim do expediente, quando chega a hora de fechar as portas e deixar o local vazio até o dia seguinte.

Nos últimos anos, esse conceito também evoluiu com a tecnologia. Hoje, além de medidas tradicionais, existem soluções capazes de monitorar áreas estratégicas do imóvel e identificar situações suspeitas logo nos primeiros sinais, reforçando a prevenção e oferecendo mais tranquilidade para moradores e empresários.

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A segurança mudou. E isso vai além das câmeras

Há alguns anos, a principal preocupação de quem instalava um sistema de segurança era conseguir registrar o que acontecia dentro do imóvel. Hoje, o foco mudou: quanto antes uma situação suspeita for identificada, maiores são as possibilidades de prevenir uma invasão.

Foi por isso que as soluções mais modernas passaram a monitorar também áreas externas, portas e janelas, locais que normalmente são mais vulneráveis e representam os primeiros pontos de acesso.

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Mais do que registrar imagens, a tecnologia passou a ajudar na prevenção.

O que faz um sistema de segurança ser realmente eficiente?

Quando pensamos em segurança, é comum imaginar câmeras instaladas pela casa ou empresa. Elas continuam sendo importantes, mas hoje fazem parte de um conjunto mais amplo de soluções.

Na Verisure, essa estratégia ganha força por meio da Blindagem Total, uma solução que protege todos os pontos vulneráveis do imóvel.

A proteção começa do lado de fora. A Placa de Inibição, instalada em local visível, sinaliza que o imóvel conta com monitoramento profissional, ajudando a desestimular possíveis tentativas de invasão.

Na sequência, os Videodetectores monitoram áreas externas e identificam movimentações suspeitas antes mesmo que uma invasão aconteça.

As Câmeras de Segurança ampliam a visibilidade do imóvel, enquanto os Sensores de Abertura monitoram portas e janelas, identificando vibrações, impactos e tentativas de abertura.

Mas a Blindagem Total vai além da instalação de equipamentos. Ela combina tecnologia, monitoramento profissional 24h por dia, 7 dias por semana, e um projeto personalizado para cada imóvel.

Antes da instalação, um especialista da Verisure realiza um Estudo de Segurança gratuito, avaliando as características do imóvel, identificando possíveis vulnerabilidades e recomendando a solução mais adequada para a rotina de cada cliente.

Agende a visita de um especialista Verisure e conheça como a Blindagem Total pode ser aplicada à sua casa ou empresa.

A melhor proteção começa antes

Hoje, os sistemas de segurança mais modernos não se concentram apenas no interior do imóvel. A tendência é ampliar a proteção desde o lado de fora, monitorando áreas externas e pontos vulneráveis, como portas e janelas, para identificar situações suspeitas o quanto antes.

É justamente esse o conceito da Blindagem Total da Verisure, que combina diferentes tecnologias para reforçar a proteção, reduzir vulnerabilidades e oferecer mais tranquilidade no dia a dia.

É essa mudança de olhar que tem levado cada vez mais famílias e empresas a buscar estratégias mais completas para proteger quem mais importa.

Agende um Estudo de Segurança gratuito e descubra qual solução da Verisure é mais adequada para o seu imóvel.

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