Adiada sessão do Congresso para apreciar vetos e créditos adicionais Previsão é de que parlamentares deliberem sobre a aprovação de 24 projetos que abrem créditos adicionais no Orçamento Congresso Nacional

Alcolumbre remarcou sessão para as 14h30 Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), transferiu a sessão conjunta do Congresso Nacional marcada para esta terça-feira (3) para concluir a votação de dois vetos presidenciais. A sessão foi remarcada para as 14h30.

A previsão é de que, além dos vetos, os parlamentares também deliberem sobre a aprovação de 24 projetos que abrem créditos adicionais no Orçamento, no valor de R$ 22,8 bilhões.

Na última terça-feira (27), a sessão do Congresso foi suspensa após os parlamentares terem derrubado sete vetos e mantido outros dois. Houve confusão na votação.

Ficaram pendentes de votação dois vetos. O que trata da minirreforma partidária e eleitoral, que barrou alguns pontos da Lei 13.977/19, sancionada em setembro, com 45 vetos. O Congresso já derrubou sete e um foi mantido.

O outro veto que vai ser analisado acaba com a preferência concedida a mulheres marisqueiras no pagamento de indenizações.

Na quarta-feira (4) está prevista uma sessão do Congresso, para a promulgação da Emenda Constitucional 104/19, que cria as polícias penais federal, dos estados e do Distrito Federal.