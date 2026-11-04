Alimenta 2026: Sebrae promove maior encontro de gastronomia, negócios e inovação do Distrito Federal Com mais de 100 palestrantes, 14 espaços de conhecimento e mais de 260 expositores, evento gratuito acontece de 5 a 7 de novembro; saiba como participar

Espaço reunirá especialistas para debater tendências de consumo, inovação, marketing e experiências na gastronomia. divulgação/Sebrae

O Alimenta 2026, promovido pelo Sebrae, acontecerá entre os dias 5 e 7 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília (DF). Com entrada gratuita, o evento reunirá empreendedores, chefs de cozinha, produtores rurais, fornecedores, especialistas e apaixonados por gastronomia em uma programação dedicada à inovação, ao conhecimento e às oportunidades de negócios no setor de alimentação.

Em sua 14ª edição, o Alimenta contará com mais de 100 palestrantes, 14 espaços de conhecimento e mais de 260 expositores. A proposta é fortalecer a cadeia produtiva de alimentos e bebidas, incentivar o empreendedorismo e apresentar tendências que estão transformando o mercado gastronômico.

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Ao longo dos três dias, o público poderá participar de palestras, painéis, cozinhas-show, rodadas de negócios e experiências gastronômicas. Entre os assuntos abordados estarão inteligência artificial, sustentabilidade, alimentação saudável, comportamento do consumidor, gestão empresarial e novas tecnologias aplicadas ao setor.

Especialistas vão debater o futuro do consumo na gastronomia

O comportamento dos consumidores e as transformações do mercado gastronômico também estarão entre os destaques do Alimenta 2026. No Palco Consumo, especialistas de diferentes áreas vão discutir tendências, inteligência artificial, marketing, sustentabilidade e estratégias para melhorar a experiência dos clientes.

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Entre os convidados estão Andrea Bisker, que abordará as mudanças nos hábitos de consumo; André Carvalhal, que falará sobre marcas com propósito; e Gisele Paula, que apresentará caminhos para transformar a satisfação dos consumidores em resultados para os negócios.

A programação também contará com a participação de Marcus Tonin, Fred Alecrim, Breno Oliveira, Mia Rossi, Fernando Peron e Marcelo Baccarini. Os especialistas vão abordar temas como o futuro do marketing gastronômico, acessibilidade e inclusão no atendimento, crescimento do mercado de bebidas sem álcool e uso da inteligência artificial para impulsionar as vendas.

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A proposta é apresentar soluções práticas para que empreendedores acompanhem as novas demandas do público, identifiquem oportunidades e fortaleçam a competitividade de seus estabelecimentos.

Programação reúne gastronomia, saúde e tendências de mercado

Outro destaque será a Arena Nutrição, Saúde e Bem-Estar, que reunirá nutricionistas, endocrinologistas, psiquiatras e outros especialistas para discutir temas como o uso de canetas emagrecedoras, longevidade, saúde mental, microbiota intestinal e as mudanças nos hábitos alimentares da população.

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Além da programação voltada ao empreendedorismo, o Alimenta 2026 contará com diversas atrações gastronômicas e culturais, como o Festival Bar em Bar, a Feira Panela Candanga, o Coffee Brasília e apresentações culinárias que valorizam os sabores e produtos da região. O evento também terá espaços para toda a família, incluindo brinquedoteca para as crianças.

Rodadas de negócios vão conectar empresários e fornecedores

Para quem busca expandir a empresa, reduzir custos ou encontrar novos parceiros comerciais, o Alimenta 2026 promoverá encontros com fornecedores e instituições financeiras em quatro áreas estratégicas: crédito, tecnologia, energia e insumos.

No dia 5 de novembro, das 14h às 18h, a rodada de crédito permitirá que empreendedores conversem diretamente com bancos e cooperativas. Já no dia 6, no mesmo horário, o foco será a tecnologia, com soluções para atendimento, delivery, sistemas de vendas e inteligência artificial.

No dia 7, das 9h às 13h, os participantes poderão conhecer alternativas de eficiência energética e energia solar. À tarde, das 14h às 18h, será a vez dos fornecedores de carnes, laticínios, hortifrúti, bebidas e embalagens apresentarem seus produtos e soluções.

A iniciativa busca aproximar pequenos negócios de potenciais parceiros, estimular a competitividade e ampliar as oportunidades de crescimento no mercado de alimentação fora do lar.

Como participar do Alimenta 2026

O Alimenta 2026 é voltado tanto a profissionais e empresários do setor de alimentação quanto ao público interessado em gastronomia. A participação é gratuita, respeitando as regras e a disponibilidade de vagas de cada atividade.

Os interessados podem consultar a programação completa e realizar a inscrição pelo site oficial do Alimenta 2026.

Serviço — Alimenta 2026