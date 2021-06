Ambev decide não expor suas marcas na Copa América no Brasil A mudança ocorre depois que a Mastercard disse ter decidido remover temporariamente sua marca do torneio

Brasil | Do R7, com Reuters

Ambev e Mastercard anunciaram que não estarão na Copa América 2021 no Brasil Henry Romero/Reuters

A Ambev não envolverá suas marcas na Copa América que será realizada no Brasil, informou a empresa em comunicado nesta quarta-feira (9).

A mudança ocorre depois que a Mastercard disse ter decidido remover temporariamente sua marca da Copa América em meio a críticas sobre a decisão de última hora de o Brasil sediar o evento, enquanto enfrenta uma pandemia de covid-19 que está matando milhares de pessoas diariamente.

O STF (Supremo Tribunal Federal) vai decidir nesta quinta-feira (10) em sessão extraordinária do plenário virtual a respeito de ações que questionam a realização da Copa América no Brasil, competição marcada para começar no próximo domingo.

O presidente do STF, Luiz Fux, acatou pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de processos movidos por partidos políticos e um parlamentar oposicionistas contrários à realização do evento em meio ao elevado número de casos e mortes por covid-19 no país.

O governo federal deu respaldo para sediar a competição que tinha sido preterida pela Colômbia e pela Argentina.