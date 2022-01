Ano terá três feriados no fim de semana e um descanso prolongado

A- A+

Ano terá um único feriado prolongado garantido Miguel Schincariol/Governo do Estado de SP

O ano de 2022 será de bastante trabalho. Dos nove feriados nacionais programados, três vão cair no fim de semana e apenas um será prolongado, o da Paixão de Cristo, no dia 15 de abril, em uma sexta-feira.

Uma portaria publicada pelo Ministério da Economia no fim de dezembro relaciona, além dos nove feriados, os cinco dias em que haverá ponto facultativo: três do Carnaval, além de 16 de junho (Corpus Christi) e 28 de outubro (Dia do Servidor Público).

O primeiro dos três feriados nacionais que caem no fim de semana ocorre neste sábado, dia 1º de janeiro, com a celebração do Ano-Novo. Os outros são 1º de maio (Dia Mundial do Trabalho) e 25 de dezembro (Natal), ambos domingo.

Além desses, também são considerados feriados nacionais os dias 21 de abril (Tiradentes), 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados) e 15 de novembro (Proclamação da República).

Os feriados estaduais e municipais também serão observados nas respectivas localidades, e os serviços considerados essenciais deverão ser preservados nesses dias.

Confira o calendário:

1º de janeiro - Ano-Novo (feriado nacional)

28 de fevereiro - Carnaval (ponto facultativo)

1º de março - Carnaval (ponto facultativo)

2 de março - Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)

15 de abril - Paixão de Cristo (feriado nacional)

21 de abril - Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio - Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

16 de junho - Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro - Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro - Dia do Servidor Público - art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, (ponto facultativo)

2 de novembro - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Proclamação da República (feriado nacional)

25 de dezembro - Natal (feriado nacional)