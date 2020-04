Barroso: Saída de Moro 'arrefece esforço de transformação do Brasil' Ministro do Supremo Tribunal Federal disse que ex-juiz foi a face da Lava Jato, que representou uma mudança na administração pública do país

Barroso comentou saída de Moro durante evento Wallace Martins/Futura Press/Estadão Conteúdo - 11.3.2020

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso disse nesta sexta-feira (24) que a demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública representa o arrefecimento do esforço de transformação do Brasil.

A afirmação de Barroso foi feita durante uma transmissão ao vivo organizada pela XP Investimentos que transcorria ao mesmo tempo em que o agora ex-ministro Sergio Moro fazia seu pronunciamento de desligamento da pasta.

"Sergio Moro representou a face da Operação Lava Jato, que transcendeu o fato de ser uma operação policial e judicial e passou a ser um símbolo", disse Barroso.

A Operação Lava Jato, de acordo com o ministro do STF passou a ocupar um espaço no imaginário social brasileiro, que é a superação de uma velha ordem em que era legítimo a apropriação privada do Estado e desvio de dinheiro público.

Ainda de acordo com Barroso, a Lava Jato significou mudanças de paradigmas e mobilizou uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável.

"A corrupção era a moeda corrente, era como se jogava o jogo. Em todo contrato administrativo relevante, alguém levava vantagens. Em todo empréstimo havia um pedágio", disse Barroso, acrescentando que se tratava de uma cultura que levou ao atraso do Brasil na história.

"Há pessoas que gostam mais e tem as que não gostam tanto do Sergio Moro. Mas o fato que ele é o símbolo da Lava Jato. Esse acontecimento demissão de Moro é o arrefecimento do esforço de transformação do Brasil", insistiu o ministro do STF.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.