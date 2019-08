Cessão onerosa do petróleo pode ser votada na próxima semana Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que proposta dos recursos do megaleilão podem acontecer na terça-feira (3) ou na quarta-feira (4)

Alcolumbre disse que cessão onerosa pode ser dia 3 ou 4 Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que a proposta que divide os recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios poderá ser votada no plenário na terça-feira (3) ou na quarta-feira (4). A data vai depender da realização da sessão conjunta do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores e impede outras deliberações.

"Se fizermos o Congresso na terça, votaremos a cessão onerosa no Senado na quarta (4). Se fizermos a cessão onerosa na terça (3), vamos fazer o Congresso na quarta para deliberar a pauta do Congresso" declarou Alcolumbre.

A votação da chamada cessão onerosa faz parte do pacto federativo e entrou na negociação para a reforma da Previdência, cuja votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) está prevista para quarta-feira (4). Alguns senadores colocam a cessão onerosa como condição para votar a Previdência.

Na quarta-feira (28), o relator da reforma no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), já disse que a votação da Previdência na CCJ poderá ser adiada para quinta-feira (5) se as discussões se alongarem.

