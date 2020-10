Coach dos milionários tem bens bloqueados por não pagar aluguel 

José Roberto Marques ensina como ficar milionário Facebook / Reprodução

O empresário José Roberto Marques, conhecido como o coach que ensina pessoas a ficarem milionárias, vem acumulando derrotas judiciais por dificuldade de pagar aluguéis na capital paulista.

Em processos que correm na Justiça de São Paulo, o coach já teve R$ 1,026 milhão bloqueados e é cobrado pela Paiva Empreendimentos Imobiliárias o valor de R$ 2.285.369,52, pelas mensalidades das salas para os cursos do IBC (Instituto Brasileiro de Coaching), do qual José Roberto Marques é presidente e fundador.

O IBC entrou na Justiça pedindo, durante a pandemia, a redução de 50% nos aluguéis das salas na avenida Sargento Lourival Alves de Souza, no bairro Jardim Anhanguera, na capital paulista.

A Justiça paulista negou a redução alegando que em suas palestras Marques tem dito que realizou negócios milionários mesmo durante a crise sanitária, o que impossiblitaria o abatimento no valor mensal.

Em outro processo que corre na 1ª Vara Cível de São Paulo, está detalhado o resumo do drama do empresário.

"Consta da inicial, em breve síntese, que a autora (IBC) realiza cursos e treinamentos de coaching e congresso, principalmente na forma presencial, com a participação de milhares de alunos em São Paulo; entretanto, em razão do isolamento social decorrente do covid-19 e proibição de funcionamento da empresa, todos os cursos foram remanejados para o final do 2º semestre de 2020, ensejando o aumento de inadimplência e cancelamento de contratos por parte de seus alunos."

Segundo os autos, o valor mensal do aluguel é de R$ 161.328,20. A Paiva Empreendimentos Imobiliários não aceitou a redução dos valores porque, de acordo com ela, a inadimplência da IBC vinha de muito antes, desde 2018, quando o processo foi aberto na Justiça.

Em um terceiro processo, Marques teve 1,026 milhão bloqueados em agosto para reparar os prejuízos sofridos pela Paiva Empreendimentos.

A informação sobre os problemas jurídicos de Marques foi publicada neste sábado pelo jornal O Globo, que traz ainda que "em ao menos dois processos, o IBC pediu acesso à Justiça gratuita, sob a alegação de que não teria recursos para arcar com os custos processuais. A Justiça negou as duas solicitações.

O R7 entrou em contato com a assessoria de imprensa da IBC e de José Roberto Marques, que ficou de dar um posicionamento da empresa, mas não o enviou até o fechamento da reportagem. A Paiva Empreendimentos também não foi encontrada.