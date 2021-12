Com Conecte SUS fora do ar, veja como obter comprovante de vacina Usuários podem utilizar o cartão físico ou acessar plataformas estaduais e municipais para pegar o certificado Ataque hacker SUS

Brasil | Karla Dunder, do R7

Comprovante de vacinação contra a Covid-19: estados e municípios oferecem aplicativos e sites Tânia Rêgo/Agência Brasil - 15.07.2021

Após ataque hacker que, na madrugada desta sexta-feira (10), tirou do ar o site do Ministério da Saúde e a plataforma Conecte SUS, muitos usuários enfrentam dificuldades para acessar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Como o Conecte SUS continua fora do ar neste sábado (11), os usuários podem utilizar o cartão físico de vacinação. No comprovante em papel são mencionados o fabricante da vacina, o lote do imunizante e a data da segunda dose, para quem ainda não a tomou.

O comprovante é exigido por 249 cidades, de acordo com um levantamento da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), e ao menos 20 capitais brasileiras pedem o passaporte da vacina para entrada em diferentes estabelecimentos e eventos.

Além disso, os usuários precisam do comprovante para receber a segunda dose ou a dose de reforço.

Comprovantes digitais

Alguns estados e municípios também oferecem ferramentas online para o acesso aos comprovantes de vacinação. Quem tomou a vacina no estado de São Paulo pode acessar os dados pelo aplicativo do Poupatempo. O modelo é idêntico ao impresso, entregue nos postos de saúde após a vacinação contra a Covid-19. Na capital paulista, também é possível acessar o e-saudeSP.

O Espírito Santo oferece o acesso ao comprovante pela plataforma Vacina e Confia. Em Curitiba, é possível usar o Saúde Já.

Em Salvador, a carteira de vacinação digital pode ser obtida por meio do site da Secretaria de Saúde. Já no Recife, é só baixar o aplicativo Conecta Recife para pegar o certificado.

O Rio Grande do Norte possui um sistema estadual, o RN Mais Vacina, uma plataforma desenvolvida pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Os moradores de João Pessoa podem baixar o aplicativo Vacina João Pessoa ou acessar o site da prefeitura. Para quem tomou a vacina em Campina Grande, o acesso também se dá por aplicativo, o Vacina Campina Grande.