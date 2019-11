Márcio Pinho, do R7

Conselho do Ministério Público julga processo contra Deltan Dallagnol Procurador da República é tema de processo administrativo por declarações contra o STF e enfrenta ainda reclamação disciplinar Conselho do Ministério Público julga processos contra Deltan Dallagnol

O procurador Deltan Dallagnol, chefe da Operação Lava Jato em Curitiba Fernando Frazão/Agência Brasil

O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) realiza nesta terça-feira (26) dois julgamentos envolvendo o procurador da República do Paraná Deltan Dallagnol. O chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba enfrenta um processo administrativo disciplinar e uma reclamação disciplinar.

O processo administrativo diz respeito a declarações feitas por Dallagnol em 2018, em entrevista à rádio "CBN", quando afirmou que o STF (Supremo Tribunal Federal) passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões. "Os três mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal que tiram tudo de Curitiba e mandam tudo para a Justiça Eleitoral e que dão sempre os habeas corpus, que estão sempre se tornando uma panelinha assim... que mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção”, disse.

O conselho pode determinar uma censura pública a Deltan por conta das declarações.

O CNMP vai avaliar também a reclamação disciplinar aberta após denúncia do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Ele acusa o procurador de ter exercido atividade político-partidária, o que é vedado a membros do MP.

O plenário do conselho vai se manifestar sobre a abertura de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) solicitada pelo corregedor nacional do MP, Orlando Rochadel Moreira. Calheiros juntou publicações de Deltan em redes sociais e entrevistas sobre a disputa pela Presidência do Senado em que ele pede que o senador por Alagoas não seja eleito.