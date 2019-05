Deputado simula tiroteio no Congresso contra porte de armas Parlamentar deitou no chão de um corredor na Câmara dos Deputados simulando ter sido atingido por tiros e com simulacro de uma arma na mão

Deputado e assessor fizeram protesto contra decreto do presidente da República Cristina Lemos/RecordTV

O deputado federal Pastor Sargento Isidoro (Avante-BA) fez na tarde desta quinta-feira (9) uma performance em que usou armas e simulou que foi atingido por um tiro, se jogando ao chão, para fazer um protesto contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou o porte de armas.

Leia mais: Decreto de Armas passará por estudo de constitucionalidade

"Nós não somos os Estados Unidos, nós não somos americanos, somos cidadãos brasileiros e queremos a paz", gritava o deputado deitado no chão do corredor onde ficam as Comissões da Câmara dos Deputados, com a camisa suja simulando marcas de sangue e o simulacro de uma arma em uma das mãos.



Um assessor do deputado também participou da performance e ficou deitado no chão com o simulacro de uma arma na mão, enquanto o parlamentar discursava.

"Nós não pudemos usar arma como alimento, o povo brasileiro precisa é de educação", afirmou o deputado em uma entrevista coletiva feita após um segurança da Câmara dos Deputados pedir que ele levantasse do chão e encerrasse a performance.

"Armamento tem que ser coisa só de profissionais da segurança", conclui o deputado.