“Dia do aviador” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (23) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

23 de outubro: Dia do Aviador e Dia da Força Aérea Brasileira Divulgação FAB

“Dia do aviador” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (23). A data é celebrada anualmente em 23 de outubro em homenagem aos aviadores brasileiros e à Força Aérea Brasileira (FAB), e faz referência ao voo do 14-Bis, realizado por Alberto Santos Dumont em Paris em 23 de outubro de 1906 — marco histórico que, neste ano, completa 120 anos.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 07h15 desta sexta-feira (23). Confira: