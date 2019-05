Edir Macedo recebe Medalha "Jerusalém de Ouro"

Medalha foi entregue a Edir pelo embaixador de Israel e Cônsul de Israel em SP Demétrio Koch/Universal

O Bispo Edir Macedo recebeu nesta quarta-feira (29) a Medalha Jerusalém de Ouro das mãos do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e do Cônsul Geral de Israel em São Paulo, Dori Goren. A entrega foi feita no Salão Nobre do Templo de Salomão, em São Paulo.

Com a medalha, Edir Macedo recebeu um diploma com os dizeres: “Reconhecimento por sua dedicação e compromisso na promoção do fortalecimento das relações entre Brasil e Israel com a realização de ações humanitárias, filantrópicas, econômicas e sociais.”

Edir Macedo recebeu também um diploma Demétrio Koch/Universal

A condecoração é uma homenagem àqueles cujo trabalho promove as relações entre Israel e Brasil e ajuda a construir uma sociedade melhor. Além disso, faz parte da celebração dos 71 anos do Estado de Israel.

Na semana passada, receberam a medalha o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Marcos Pereira (PRB-SP), que também é vice-presidente da Câmara dos Deputados.