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‘El Nino’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Brasil|Do R7

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El Niño avança e pode intensificar calor, secas e chuvas extremas no mundo. Fala Ciência

“El Nino” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11). O começo do evento climático chamou a atenção pela sua intensidade e capacidade de atingir o nível de “super el nino” até o final do ano.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 10h36 desta quinta (11). Confira:

El Nino Reprodução/Trends

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