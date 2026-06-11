‘El Nino’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“El Nino” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11). O começo do evento climático chamou a atenção pela sua intensidade e capacidade de atingir o nível de “super el nino” até o final do ano.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 10h36 desta quinta (11). Confira: